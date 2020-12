Lupi: "La maggioranza litiga su tutto e si divide, noi lavoriamo per aiutare disabili e partite Iva"

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2020 "La maggioranza litiga su tutto e si divide, l'opposizione sta lavorando concretamente per aiutare le partite Iva, i ragazzi disabili che frequentano le scuole paritarie, e per allungare i tempi di restituzioni dei prestiti per le imprese". Lo ha dichiarato Maurizio Lupi in un video. 00_14 agenziavista.it