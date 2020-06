(Agenzia Vista) Roma, 16 giugno 2020 M5s, Appendino: "Direttorio? Non contano nomi, ma temi identitari" La sindaca di Torino, Chiara Appendino, a margine della conferenza stampa di presentazione delle biciclette a pedalata assistita Helbiz: "Che nell'ambito del Movimento Cinque Stelle ci sia una discussione interna che porta agli Stati Generali non è una novità. Per quanto mi riguarda sono concentrata sulla città di Torino, ho un mandato da portare a termine e più che parlare dei nomi del direttivo dobbiamo confrontarci sui temi identitari del Movimento". / facebook Chiara Appendino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev