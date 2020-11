(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2020 M5s, Crimi: "Scopo Stati Generali non e dividere, ma trovare percorso comune" "Noi vogliamo valorizzare gli argomenti, le motivazioni che stanno alla base delle posizioni, se facessimo un dibattito tra posizioni non ne verremmo fuori. Se cerchiamo di capire le motivazioni e le argomentazioni, magari scopriamo che sono uguali ed è più facile trovare un percorso unitario. Lo scopo di questi Stati Generali non è dividere, non è capire chi sta con chi. Lo scopo è trovare un percorso unitario". Così il capo politico del M5S, Vito Crimi, in un video su Facebook sugli Stati Generali 5 Stelle. / Movimento 5 stelle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev