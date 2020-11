(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2020 M5S, Crimi: "Stati Generali, trasparenza su voti? Come sempre pubblici dopo governance" "Gli stati generali, lo sappiamo, sfoceranno in un momento in cui io terminerò il mio incarico temporaneo di reggenza del Movimento, che è durato più del dovuto per i motivi evidenti in cui il Paese aveva bisogno di concentrarsi più sui problemi sanitari e la crisi economica, che sul cambio di governance del M5S". Così il capo politico del M5S, Vito Crimi, in un video su Facebook sugli Stati Generali 5 Stelle. / Movimento 5 stelle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev