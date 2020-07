Roma, 17 lug. (askanews) - Per l'Europa è arrivato il momento della verità: a dirlo, al suo arrivo a Bruxelles per il vertice dei capi di Stato e di governo, è il presidente francese Emmanuel Macron. "È un Consiglio europeo eccezionale sotto diversi aspetti - ha sottolineato Macron - è il primo a svolgersi fisicamente dopo l'inizio della crisi del coronavirus, e sarà interamente dedicato al piano di rilancio e al budget dei prossimi anni: è un momento della verità e di ambizione per l'Europa"