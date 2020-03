Macron annuncia operazione militare "Resilience" contro il virus

Parigi, 26 mar. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato un ospedale da campo militare a Mulhouse, nell'Est della Francia, dove si sono registrati numerosi contagi di nuovo coronavirus. Da qui ha lanciato un appello all'unità dei francesi, annunciato un massiccio piano di investimenti nella sanità pubblica francese e un'operazione militare per sostenere la popolazione e i servizi pubblici durante la pandemia:"Ho deciso, su proposta della ministra della Difesa e del capo di Stato maggiore delle forze armate di lanciare l'operazione Resilience. Questa operazione, diversa dall'operazione Sentinel, che continua a focalizzarsi sulla lotta contro il terrorismo, l'Operazione Resilience sarà totalmente consacratra a fornire aiuto e supporto alle popolazioni, oltre che a sostenere i servizi pubblici che gestiscono l'epidemia di Covid-19 (...) in particolare nei settori di sanità, logistica e protezione".Le corse della metropolitana e i servizi ferroviari di Parigi e le sue periferie a partire dal 26 marzo saranno ridotte al minimo e con orari ridotti, come prevede il piano nazionale di lockdown. Sia l'azienda che gestisce i trasporti di Parigi che le ferrovie francesi Sncf avevano già ridotto il servizio da quando, il 17 marzo, è stato chiesto ai cittadini di restare a casa.