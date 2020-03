Macron: "Coronavirus emergenza sanitaria più grave in 100 anni" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Parigi, 13 marzo 2020 Macron: "È l'emergenza sanitaria più grave in 100 anni" Il presidente francese, nell'annunciare le misure per contrastare il coronavirus come la chiusura delle scuole, commenta: "È l'emergenza sanitaria più grave in 100 anni" Fonte Facebook Emmanuel Macron Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev