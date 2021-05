Macron: "In Africa servono finanziamenti per 285 miliardi di dollari da qui al 2025"

(Agenzia Vista) Parigi, 18 maggio 2021 "Da qui al 2025 c'è bisogno di finanziamenti per circa 285 miliardi di dollari destinati ai Paesi africani. Non tutto sarà regolato oggi ma c'è un cambio di paradigma che promuoviamo, che dovrà essere perseguito in sede G7 e G20 e che vogliamo portare avanti durante la presidenza francese dell'Unione europea". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervenendo al Vertice sul finanziamento delle economie africane, ospitato a Parigi. Elysee Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev