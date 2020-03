Macron: in corsa contro coronavirus. Francia: Ue aiuti Italia

Parigi, 20 mar. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato senza mezzi termini: "Siamo in guerra" e il nemico è il coronavirus. Per il capo dell'Eliseo si tratta di una "gara di velocità", e la Francia è solo "all'inizio" dell'epidemia ma "lo Stato tiene".Grato ai ministri, a disposizione h24, polemico con chi lo ha criticato. La Francia, secondo lui, ha attivato i suoi sistemi anche prima che l'Oms desse l'allarme. E ora sta facendo pressione sui suoi partner europei affinché seguano l'esempio del piano di emergenza della BCE e mostrino solidarietà di fronte alla crisi del coronavirus. E il ministro dell Economia francese, Bruno Le Maire, ha avvertito oggi che se l Unione europea abbandona l Italia, l Ue "non si riprenderà" più.Quello che tuttavia non vede Macron è lo sdegno di buona parte della popolazione per le elezioni dei sindaci, tenute nonostante l'emergenza con un tasso di astensione record. Ma appunto, à la guerre comme à la guerre.