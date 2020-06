(Agenzia Vista) Francia, 14 giugno 2020 Macron: "La Francia non cancellerà la storia e non abbatterà statue" Il presidente francese Macron interviene sulle protese nel mondo per la morte di George Floyd, che hanno portato alla distruzione di molte statue di personaggi del passato ormai ritenuti oppressori: "La Francia non cancellerà la storia e non abbatterà statue". Facebook Macron Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev