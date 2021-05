Made in Italy, Di Maio: "Andiamo avanti con progetti per valorizzare l'Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2021 "E' di fondamentale "importanza sviluppare una narrazione moderna e all'avanguardia del nostro Paese, come potenza industriale e manifatturiera. Dobbiamo far sì che nel mondo si imponga un'immagine nuova e non stereotipata dell'Italia, correggendo quelle percezioni distorte che la crisi pandemica ha contribuito ad alimentare". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo al webinar "L'attrattività delle eccellenze produttive italiane sui mercati esteri". Ministero Esteri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev