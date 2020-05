(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2020 "Mai nessuna notte è tanto lunga da non permettere al sole di sorgere" Luca Ward legge Paulo Coelho "Mai nessuna notte è tanto lunga da non permettere al sole di sorgere" Luca Ward legge Paulo Coelho nel video della Polizia di Stato per incoraggiare i cittadini durante l'emergenza coroanvirus: "Troviamo il coraggio per affrontare uniti il nuovo giorno" si legge nel post della Polizia. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev