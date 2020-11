(Agenzia Vista) Roma, 1 Novembre 2020 Maiorino (M5S): "In alcune zone potrebbero essere necessarie misure più stringenti" "La pandemia è grave in tutta Europa, e in alcune zone d'Italia potrebbe essere necessario intervenire con misure più stringenti. Per il M5S è importante sostenere settori chiamati a sacrifici. Ci sono ristori per le imprese, abbiamo prorogato la cassa integrazione e bloccato i licenziamenti. Solo insieme vinceremo questa battaglia". Così Alessandra Maiorino (M5S) in una dichiarazione sulle misure di contrasto al Coronavirus. Durata: 00_19 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev