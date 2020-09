(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2020 Maiorino (M5S): “Italia ha bisogno di riforma fiscale. Meno tasse su cittadini e imprese” “Il Movimento sta lavorando su più fronti per investire risorse nel modo migliore. L’Italia ha bisogno di una riforma fiscale per abbassare le tasse a cittadini e imprese. Bisogna utilizzare al meglio i Recovery fund, per noi le priorità sono scuola, sanità, digitalizzazione, riconversione green e inclusioni donne nel mondo del lavoro” queste le parole della senatrice M5S Alessandra Maiorino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it