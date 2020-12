(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2020 Maker Faire, Di Maio: "Necessario promuovere nostra capacità nel settore dell'innovazione" Dal 10 al 13 dicembre l' evento europeo sull’innovazione "Maker Faire Rome" tutto in digitale. Eventi live, talk, webinar, workshop e conferenze sui principali temi dell’innovazione e, anche, sui nuovi che la pandemia ci ha suggerito di approfondire. Dall’agritech al foodtech, dal digital manufacturing alla robotica, dall’intelligenza artificiale alla mobilità, dall’economia circolare alla salute, dall’IoT al recycling fino alla data science oltre alle sezioni dedicate di Maker Art e Maker Music che esploreranno l’intersezione tra arti, scienza e tecnologia. "L'Italia deve promuovere la sua capacità di portare innovazione tecnologica nel mondo delle imprese. La creatività è caratteristica riconosciuta al Made in Italy, mentre lo è meno la nostra capacità di potare innovazione tecnologica, per questo dobbiamo promuovere anche questo valore aggiunto". Queste le parole del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel video messaggio inviato in occasione dell'evento. / Maker Faire Rome Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev