(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2020 Maker Faire, Pagani (Eni): "Covid, da noi contributo a ricerca con sperimentazione di una cura" Eventi live, talk, webinar, workshop e conferenze sui principali temi dell’innovazione e, anche, sui nuovi che la pandemia ci ha suggerito di approfondire. Dall’agritech al foodtech, dal digital manufacturing alla robotica, dall’intelligenza artificiale alla mobilità, dall’economia circolare alla salute, dall’IoT al recycling fino alla data science oltre alle sezioni dedicate di Maker Art e Maker Music che esploreranno l’intersezione tra arti, scienza e tecnologia. Il webinar dal titolo "Una analisi predittiva – spiegata bene". Utilizzare dati, algoritmi statistici e tecniche di machine learning per individuare la probabilità di risultati futuri basandosi sui dati storici con l’obiettivo di andare oltre la comprensione di cosa è successo per arrivare a una migliore valutazione di quello che potrebbe accadere in futuro. Con Bernardo Monechi, Dario Pagani, Luciano Pietronero, Alex Vespignani e la moderatrice Cristiana Pulcinelli. / youtube Maker Faire Rome Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev