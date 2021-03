Malattie rare, Mennini (Presidente SIHTA): "115 milioni di euro a carico del sistema previdenziale"

(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2021 "Altissimo il costo sociale delle malattie rare, una recente analisi ha evidenziato come i costi diretti non sanitari e indiretti a carico delle famiglie assieme ai costi a carico del sistema previdenziale, rappresentano, a seconda delle patologie che prendiamo in considerazione, dal 75 al 90% dei costi totali della malattia. Ogni anno si spendono circa 115 milioni di euro a carico del sistema previdenziale". Lo ha detto il professor Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA, durante il convegno online promosso dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it