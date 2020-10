Malattie rare, Scaccabarozzi (Farmindustria): "Continuare con ricerca e stare vicino ai malati"

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 L'intervista dell'Agenzia Vista al presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi: "Dobbiamo continuare a fare ricerca per produrre i farmaci da non fare mancare ai malati, ma dobbiamo anche stare al loro fianco. L'ondata del Covid ci ha insegnato tre cose: essere bravi a programmare, essere capaci di sburocratizzare, rendere tutto più veloce. Dobbiamo imparare da questa esperienza per un futuro migliore per tutti, non solo per i malati ma per tutte le persone". agenziavista.it