Malpezzi (Pd): “Con prossimo scostamento un decreto imprese per sostenere chi non ce la fa”

Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2021 “Il Pd chiede con il prossimo scostamento di bilancio un decreto imprese per sostenere chi non ce la fa. Nel frattempo avanti con la campagna vaccinale per ripartire presto e in sicurezza” sono le parole della capogruppo del Pd al Senato Simona Malpezzi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev