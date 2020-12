(Agenzia Vista) Campania, 1 dicembre 2020 Maltempo, Campania ha stanziato 1 milione per danni al Golfo di Policastro. Il servizio In attesa che il Governo riconosca lo stato di calamità e, dunque, gli indennizzi ai privati, la Regione Campania ha stanziato un milione di euro per i primi interventi di sistemazione del territorio in seguito ai danni causati dal maltempo nel Golfo di Policastro. / Lira Tv Durata: 01_22 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev