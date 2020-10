(Agenzia Vista) Piemonte, 03 ottobre 2020 Maltempo in Piemonte, 11 dispersi, le immagini dei soccorsi dei vigili del fuoco È dal pomeriggio di ieri che il maltempo sta interessando gran parte del Piemonte e in particolare le provincie di Cuneo, Vercelli, Biella, Novara e Verbania. Le squadre di vigili del fuoco hanno svolto finora 130 interventi per smottamenti, allagamenti diffusi e danni d’acqua in genere. / Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev