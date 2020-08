(Agenzia Vista) Roma, 29 agosto 2020 Maltempo, le immagini della tromba marina che si è abbattuta sull'aeroporto di Genova Paura in Liguria per il maltempo che ha causato danni in diverse località della Regione. Nel video le immagini di una tromba marina che si abbatte sull'aeroporto di Genova. _Courtesy Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev