Maltempo, Milano riparte nonostante la neve e il ghiaccio

Milano, 29 dic. (askanews) - C'è ancora molta neve in giro e marciapiedi ghiacciati anche davanti a Palazzo di Giustizia. Milano ancora sotto la coltre bianca riparte, anche grazie all'impegno dei vigili del Fuoco e della forza pubblica.La notte appena passata è stata più clemente di quello che ci si potesse aspettare. La grande attenzione era per l'eventuale formazione di uno spesso strato di ghiaccio, dopo l'abbondante nevicata die ieri: e invecele temperature sono scese ma non eccessivamente. Entro un grado sotto zero.In base alle previsioni la tregua arriva in queste ore fino alla fine dell'anno, poi potrebbero esserci altre nevicate.Ieri nel capoluogo meneghino una donna è rimasta ferita per una caduta di un albero che ha investito le line elettriche del tram.