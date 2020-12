(Agenzia Vista) Alessandria, 8 dicembre Maltempo nel Modenese, da Alessandria partono gli aiuti della Protezione civile Un contingente di 34 operatori della Protezione civile regionale è partito dal presidio regionale di Alessandria, in soccorso alle comunità della provincia di Modena colpite dall'alluvione del fiume Panaro, che ieri ha interessato le zone di Castelfranco Emilia e Nonantola a causa di una rottura arginale. Le squadre sono equipaggiate con 11 pompe da acqua ed 8 pompe da fango di notevole versatilità e possono lavorare in più siti in contemporanea, coadiuvati da due uffici mobili per attività di segreteria e supporto telecomunicazioni. / Facebook Regione Piemonte Durata: 01_20 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev