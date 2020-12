(Agenzia Vista) Ostia, 29 dicembre 2020 Maltempo Ostia, Polizia porta in salvo 10 persone. Le immagini 28-12-2020 La Polizia di Stato ha tratto in salvo dieci persone che erano state bloccate dal maltempo in alcune abitazioni a Ostia. L’intervento si è svolto nella zona di Via dell’idroscalo, dove alcune abitazioni erano allagate. Le immagini / Facebook Questura di Roma 01_09 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev