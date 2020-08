(Agenzia Vista) Genova, 30 agosto 2020 Maltempo, Toti: "In Liguria caduti 200ml d'acqua, non abbiamo danni registrati" Maltempo, Toti: "In Liguria caduti 200ml d'acqua, la buona notizia è che non abbiamo danni registrati". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso di una conferenza stampa. / Facebook Giovanni Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev