(Agenzia Vista) Roma, 26 gennaio 2021 Mamme in piazza a Montecitorio, “Troviamo coraggio di denunciare le violenze e ci tolgono i figli” “Sono dieci anni che ci difendiamo anche da un uomo violento, ma poi gli è stato affidato un figlio. Quando noi donne troviamo il coraggio di denunciare, ci revocano la responsabilità genitoriale, ci vengono allontanati i figli”. Queste le parole di Giada Giunti, una delle madri venute a protestare in Piazza Montecitorio, per chiedere giustizia sull’affidamento dei figli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev