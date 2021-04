“Manca una visione strategica per la ripartenza.” Le voci dei manifestanti di #BauliInPiazza

(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2021 “Oggi in piazza per sostenere i tecnici di palcoscenico e tutta la macchina organizzativa. La manifestazione è andata benissimo perché è bello vedere insieme tecnici, attori, fonici e cantanti, il nostro settore è composto da noi. Siamo insoddisfatti dei segnali che dà il governo, manca una visione strategica di quello che dovrebbe essere la ripartenza. C’è stata una buona affluenza, vogliamo far sentire la nostra voce che non viene ascoltata dal Governo.” Queste le voci dei lavoratori del mondo dello spettacolo che oggi sono si sono riuniti a Piazza del Popolo per manifestare contro le chiusure. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev