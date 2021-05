Manfredi: "Campania e Napoli siano leader del cambiamento"

(Agenzia Vista) Napoli, 31 maggio 2021 "La Campania e Napoli sono la Regione e la città maggiori del Sud, non possono che essere leader nel cambiamento ed è una grande responsabilità che dobbiamo prenderci tutti noi". Lo ha detto Gaetano Manfredi, ex ministro dell'Università e candidato a sindaco di Napoli per il centrosinistra e il M5s intervenendo al forum online "NextGenerationSud - La ripresa per il futuro della Campania", organizzato dall'Arci a Napoli. Arci Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev