Manichini al ristorante per incentivare il distanziamento sociale

Roma, 3 giu. (askanews) - Distanziamento sociale? A Istanbul e in altri ristoranti di una nota catena turca, si è deciso di utilizzare manichini da mettere a tavola per incentivare la distanza anche tra i commensali.La Turchia questa settimana ha allentato molte restrizioni, bar e ristoranti hanno riaperto ma con le nuove regole. E allora via alla messa in scena con manichini di ogni genere, ben vestiti e accessoriati, e di ogni "età", anche bambini, con la tavola apparecchiata per loro con tanto di giocattoli. Molti hanno la mascherina, altri sono senza perché intenti a bere una bibita.Un allestimento scenografico che a prima vista dà l'idea di un locale sempre pieno anche se i clienti possono essere accolti in numero limitato e che, nelle intenzioni del proprietario della catena di locali, vuole rendere meno noioso il rispetto delle nuove regole imposte dal coronavirus.