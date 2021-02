(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2021 Manifestazione ambulanti a Montecitorio: “Le imprese stanno finendo nelle mani della criminalità” Gli ambulanti del sindacato ANA e Ugl hanno manifestato questa mattina sotto palazzo Montecitorio il proprio scontento per la mancanza dei riconoscimento di avere le stesse garanzie di ristoro economico da parte del Governo. “Il prof. Draghi ha fatto le consultazioni con chi non fa il bene dei lavoratori del commercio. Oggi mole aziende stanno finendo in mano alla criminalità”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev