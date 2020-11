(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2020 Manifestazione Iosonosport a Roma, per chiedere riconoscimento del diritto allo sport. Le immagini Le immagini della manifestazione Iosonosport a Piazza del Popolo a Roma, una protesta apartitica, nata con il passaparola tra atleti, dirigenti e gestori di impianti e per coinvolgere tutti gli sportivi, dai professionisti agli amatori, per chiedere il riconoscimento del diritto allo sport come essenziale della persona. Durata: 01_27 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev