(Agenzia Vista) Milano, 20 giugno 2020 Manifestazione Loreto, Rete anarchica milanese in corteo lungo via Padova Cira un centinaio di militanti di varie sigle della rete anarchica milanese e della Lombardia e presente in un piazzale Loreto blindato dalla Polizia e dai Carabinieri per il corteo "Non vogliamo tornare alla normalità - Lottare è l’unico modo per poter respirare" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev