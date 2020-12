(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2020 Manovra, Casellati: “Variamo legge più importante in un giorno. Qualche protesta si può accettare” “Stiamo varando la legge più importante dell’anno e la stiamo varando in un giorno. Forse qualche protesta perché quest’aula in un giorno – dico uno – ha avuto la possibilità di guardare un provvedimento più importante forse si può anche accettare. Si può anche accettare.” Così la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati intervenendo in aula. / Senato Web Tv 00_38 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev