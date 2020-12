(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre Manovra, La Pietra (FdI): “Sovversivo presentarla in Senato a ridosso della scadenza” “Questa pratica che in questa legislatura è ormai una prassi è sovversiva: il Parlamento viene completamente esautorato e le prerogative di analisi tecnica e politica di ogni senatore viene di fatto annullata” sono le parole del senatore di Fratelli d’Italia Patrizio Giacomo La Pietra durante la discussione in Senato sulla Manovra di bilancio per il 2021. 00_45 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev