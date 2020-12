(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2020 Manovra, Misiani (PD): “Legge di bilancio aiuterà ripartenza dell’Italia, PD soddisfatto” “E’ una legge di bilancio che aiuterà la ripartenza dell’Italia, come Partito Democratico siamo molto soddisfatti da misure come la proroga al 2022 del superbonus 110%, l’assegno unico per le famiglie, il grande piano di investimenti pubblici da 50 miliardi di euro”. Queste le parole del viceministro dell'economia e delle finanze, Antonio Misiani (PD), in Piazza Montecitorio in una dichiarazione sulla legge di bilancio. Durata: 00_16 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev