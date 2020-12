(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre Manovra, Renzi: “Da intelligence a legge di bilancio si rispettino regole e Istituzioni” “Dal rispetto delle forme democratiche deriva la credibilità delle Istituzioni, credibilità che ora rischia di essere messa a dura prova. C’è bisogno di rispetto delle regole indipendentemente da chi si affida alle prassi. Se passa il principio che per superare il bicameralismo basta una prassi noi stiamo distruggendo quest’Aula. Questo vale per l’intelligence e per la legge di bilancio” sono le parole del leader di Italia Viva durante il suo intervento nell’Aula del Senato in occasione delle dichiarazioni di voto sulla Manovra finanziaria. 02_14 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev