Maradona ha lasciato l'ospedale dopo l'intervento alla testa

Buenos Aires, 12 nov. (askanews) - La leggenda del calcio argentino, Diego Armando Maradona, ha lasciato la clinica Olivos, nella periferia nord di Buenos Aires, dove era stato ricoverato otto giorni fa per un intervento chirurgico alla testa.Ad annunciarlo è stato il suo medico personale. "Maradona è autorizzato a uscire", ha detto il dottor Leopoldo Luque uscendo dall'ospedale. Poco prima aveva pubblicato sul suo account Instagram una foto che lo ritraeva mentre abbracciava il suo famoso paziente con una benda in testa."Diego ha forse attraversato il momento più duro della sua vita - ha detto ai giornalisti il suo avvocato Matias Morla - penso sia stato un miracolo il fatto che si sia trovato questo ematoma in testa, che avrebbe potuto portargli via la vita".Maradona, 60 anni, proseguirà la sua convalescenza in una casa a Tigre, 30 chilometri a nord di Buenos Aires, in un condominio vicino all'abitazione della figlia Giannina.