Maradona operato con successo al cervello, i fan: #Fuerzadiego

Buenos Aires, 4 nov. (askanews) - Operazione al cervello riuscita per Diego Armando Maradona, sottoposto in Argentina ad un intervento d'urgenza per la rimozione di un ematoma subdurale pochi giorni dopo (il 30 ottobre) avere compiuto 60 anni. "È andato tutto bene", scrive il quotidiano argentino Clarìn, anche se i medici sottolineano che all'ex Pibe de Oro serviranno ancora giorni di ricovero per completare il decorso.La leggenda del calcio argentino è stato trasferito alle 18.05 locali del 3 novembre in ambulanza alla clinica Olivos de La Plata, 60 chilometri a sud della capitale Buenos Aires, proprio la città dove allena il Gimnasia. "Lo opero io per un ematoma subdurale. È un'operazione di routine. È lucido, comprende, è assolutamente d'accordo ed è molto tranquillo", ha detto ai giornalisti il suo medico personale, Leopoldo Luque.L'ex capitano della nazionale argentina è stato ricoverato lunedì per una serie di controlli medici in seguito a un malessere e una tomografia ha rivelato la presenza dell'ematoma.Ad accompagnare Maradona c'era Gianinna, una delle sue figlie. Decine di suoi fan lo hanno salutato mentre l'ambulanza lasciava la capitale e tanti altri si sono riuniti davanti all'ospedale per portare sostegno e messaggi di pronta guarigione. Sui social intanto spopola l'hashtag #Fuerzadiego.