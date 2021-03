Marattin “Italia Viva sarà motore fondamentale nel processo di aggregazione di forze liberali”

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2021 “Italia viva non perde pezzi, Eugenio Comincini è un amico ma ognuno è libero di fare ciò che vuole specialmente in una fase come questa. Italia Viva ha bisogno di un processo strutturazione intenso, abbiamo iniziato ‘Primavera delle idee’. Saremo un motore fondamentale di aggregazione di forze liberali e riformiste che ci sarà nei prossimi mesi.” Così Luigi Marattin, Deputato di Italia Viva, prima di entrare alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev