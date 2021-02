(Agenzia Vista) Roma, 2 febbraio Marcucci (Pd): “Il nome per Chigi lo conosciamo. Accordo sulla prescrizione? Fatto passi avanti” “Siete arrivati a un nome per Chigi? Il nome lo conosciamo. Ci sarà anche i suo per un ministero? No no io sto benissimo così e mi diverto da capogruppo senatori. C’è un accordo per a prescrizione? Io credo si siano fatti dei passi in avanti” sono le parole del capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci uscito da Montecitorio durante il tavolo finale con il presidente Fico sugli esiti delle consultazioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev