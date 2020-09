(Agenzia Vista) Roma, 02 settembre 2020 Martello (Lampedusa): “Sono ancora comunista e non ho le stesse idee di Musumeci” “Sono ancora comunista e non ho le stesse idee di Musumeci” queste le parole di Totò Martello, sindaco di Lampedusa all’ingresso di Palazzo Chigi dove incontrerà il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per discutere degli sbarchi di immigrati sull’isola Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev