(Agenzia Vista) Roma, 20 giugno 2020 “Mascherine Tricolore” in piazza a Roma: “Vogliamo le dimissioni di Conte” Le Mascherine Tricolore si sono date appuntamento davanti alla Bocca della Verità a Roma per manifestare contro il Governo Conte. “Vogliamo le dimissioni di Conte, è un Governo illegittimo” queste le parole della portavoce delle Mascherine Tricolore della Regione Lombardia in piazza a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev