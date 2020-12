(Agenzia Vista) Torino, 30 dicembre 2020 “Masters of Magic”, l'evento online per una notte di magia a Torino Con questo video la Sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha rilanciato sul suo profilo Facebook “Masters fo Magic”, l’evento dedicato all’illusionismo che si terrà in diretta dalla Mole Antonelliana online il 30 gennaio. / Facebook Chiara Appendino 01_26 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev