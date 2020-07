Matilde, la cagnolina dei Ferragnez, torna a casa dopo la radioterapia in Svizzera

(Agenzia Vista) Milano, 03 luglio 2020 Qualche giorno fa Chiara Ferragni ha svelato che la sua cagnolina, Matilda ha un tumore e per questo è stata portata in un centro veterinario in Svizzera dove ha potute eseguire un ciclo di radioterapia. Dopo le prime cure la piccola Matilda è tornata a casa a Milano dalla sua famiglia. Instagram Fedez agenziavista.it