(Agenzia Vista) Roma, 3 giugno 2021 “Si chiede per i matrimoni di utilizzare il Covid pass per un settore che è già completamente in ginocchio. Abbiamo chiesto a Draghi di valutare alcune scelte come le regole delle cerimonie dei matrimoni che sono prive di senso” lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni al termine dell’incontro con Mario Draghi a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev