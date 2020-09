(Agenzia Vista) Milano, 04 settembre 2020 Mattarella al Duomo di Milano per assistere al concerto in memoria delle vittime del covid Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nel Duomo di Milano per assistere al concerto dell'orchestra e del coro del Teatro Scala, diretti dal maestro Riccardo Chailly, in memoria delle vittime del covid. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev