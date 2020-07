(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2020 Mattarella all’Auditorium Parco della Musica per le celebrazioni in omaggio a Ludwig van Beethoven Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, al concerto eseguito dall’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, diretta dal maestro Antonio Pappano, nell’ambito delle celebrazioni in omaggio a Ludwig van Beethoven. In programma le Sinfonie n.8 e n.5 di Beethoven, del quale quest'anno ricorrono i duecentocinquanta anni dalla nascita. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev