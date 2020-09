Mattarella: da Ue scelte coraggiose, pandemia uno spartiacque

Milano, 5 set. (askanews) -00.18 la drammatica01.25 riserveRoma, 5 set. (askanews) - "La drammatica crisi provocatadalla pandemia è stata uno spartiacque per l'Unione europea chein pochi mesi ha compiuto scelte coraggiose e innovative, chesolo qualche settimana prima dell'inizio della crisi apparivanofuori portata". Lo ha sottolineato il Presidente dellaRepubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo messaggioinviato in apertura della seconda giornata del Forum Ambrosetti."La pandemia - ha proseguito - ha avuto l'effetto di un durorichiamo alla realtà rendendo evidente a tutti, cittadini egoverni, che trincerarsi dietro a una presunta propriaautosufficienza non era un risposta contro un numericosconosciuto e aggressivo".