(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2020 Mattarella: "Donne motore del progresso sociale" "Sostenere e rispettare la condizione femminile, ascoltare le donne vuol dire, in realtà, rendere migliore la nostra società per tutte e per tutti. Da tanto tempo le donne, in tutto il mondo, sono protagoniste di importanti progressi sociali e culturali". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio in occasione della festa della donna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev